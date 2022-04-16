Султан Заурбек нокаутировал аргентинца Ботелли

Казахстанский боксер Султан Заурбек досрочно победил 24-летнего аргентинца Николаса Ботелли, нокаутировав его в пятом раунде.

Бой прошел в Лондоне. Султан является обладателем пояса WBO European и должен был его защищать, однако из-за замены соперника, статус титульного поединка был снят.

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