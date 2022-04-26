Жанибек Алимханулы про ближайший бой за титул WBO: «Андраде и Мунгия убежали, но они не смогут убегать вечно»

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал официальный анонс его боя против британца Дэнни Дигнума за титул WBO:

«Андраде и Мунгия убежали от боя со мной, поэтому я отдаю должное Дигнуму за то, что он принял поединок. Я покажу всему миру настоящий «Казахский стиль» и заберу титул. Пока самые громкие имена дивизиона избегают меня, но они не смогут убегать вечно. С нетерпением жду момента, чтобы показать впечатляющее выступление в Resorts World»

Британец также поделился своим мнением:

«Я очень рад подраться с Жанибеком за временный титул WBO. Главное событие в Лас-Вегасе — это сбывшаяся мечта. Я уверен в своих силах и покину арену с победой и титулом»

Поединок состоится 21 мая.

Игрок «Астаны» буквально отобрал мяч у одноклубника, чтобы забить: забавный случай из КПЛ

«Надо его вынести, а то будет говорить…»: Болельщики отреагировали на бой Морозов – Пайва в UFC

Седьмой тур КПЛ полон сюрпризов: «Тобол» и «Кайрат» проиграли, «Астана» разгромила «Каспий», но клуб из Актау по-прежнему первый