У казахстанского обладателя пояса WBO сменился соперник

Сайт Boxrec опубликовал данные по новому сопернику у казахстанца Султана Заурбека (12-0, 8 КО), который проведет поединок в Лондоне 15 апреля.

Заурбек должен был провести защиту титула WBO European во втором полулегком весе против Хайтема Лаамуза (17-1, 7 КО) из Мальты, но теперь 25-летний казахстанец получил другого оппонента.

Им стал 24-летний Николас Ботелли (11-6, 6 КО). Стоит отметить, что в связи с заменой соперника теперь бой потерял статус титульного.

Мы закрыли мячом лицо легенды Лиги чемпионов. Но вы же все равно угадаете, кто это?

Болельщики «Тобола» с уважением встретили Нургалиева в Костанае: экс-кэпу посвятили баннер и изменили логотип фан-движения

Геннадий Головкин отправил Мурату в нокаут в девятом раунде. У сорокалетнего GGG теперь три пояса и возможный реванш с Канело

Криминальный авторитет из Казахстана «Дикий Арман» тесно связан со спортом: дарил боксерам деньги на ЧМ, дружит с футболистами, а бойцы UFC (даже Хабиб) считают его другом