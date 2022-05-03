Naiza проведет бой за титул в женском ММА

Казахстанская Лига ММА Naiza объявила о первом в своей истории титульном бое между девушками.

В весе атома за титул подерутся две непобежденные спортсменки Валерия Каршыгина и Дильшода Умарова. Поединок пройдет на турнире Naiza 40.

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