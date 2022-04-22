Жумагулов обратился к Омари Ахмедову после победы

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов обратился к Омари Ахмедову, который дебютировал в гран-при американской лиги PFL яркой победой нокаутом:

«С возращением Тигр», – написал у себя в сторис Жако.

Жумагулов и Ахмедов вместе проходили сборы в зале АТТ.

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