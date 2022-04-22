Боец UFC Брэди о Рахмонове: «Он зверь»

Непобежденный американский боец UFC Шон Брэди оценил навыки казахстанского бойца Шавката Рахмонова:

«Он зверь. «Он очень хорош. Но Нилу Магни абсолютно плевать — он подерется с любым. Нужно отдать ему должное за это. Есть парни, которые просто сидят в топе и выжидают. Нил точно к ним не относится. Теперь он подерется с Шавкатом, который является настоящим убийцей. Он непобежденный. Все победы, насколько я знаю, одержал досрочно в первом-втором раунде. Он крепкий парень. Этот дивизион безумно укомплектован»

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