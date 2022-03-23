Григорий Бабаян: «В ЦСКА ты должен находить в себе мотивацию на каждый матч и отдавать себя полностью команде, клубу, болельщикам»

Казахстанский тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал об усилении армейцев и атмосфере в клубе.

- ЦСКА удачно стартовал во второй половине сезона. Есть ощущение, что игра армейцев кардинально изменилась. Новички так изменили рисунок и качество игры?

– Очень качественное усиление, минимальное время ушло на адаптацию, новички быстро влились в коллектив. Но я бы не стал говорить о том, что игра кардинально изменилась. Во главе угла стоит организация и дисциплина. Так было с самого начала и так должно продолжаться все время. Есть разные фазы игры, если посмотреть на то, как мы играли в оборонительной фазе, то думаю, изменения минимальные.

Мы и в первой половине сезона действовали очень организованно и пропустили меньше всех, в атакующей фазе – да, мы стали более креативными, стали играть острее, хороший баланс. Что еще более важно – появилась конкуренция, которая держит всех игроков в тонусе. Играют лучшие, все по спортивному принципу.

- Со стороны кажется, что внутри команды сейчас хорошая атмосфера.

– В плане атмосферы в ЦСКА всегда был полный порядок, а сейчас стали играть стабильнее в плане результата – это, конечно, сближает, объединяет. Будут и не самые яркие матчи, и там куда важнее сохранить атмосферу. Сейчас строится новая команда, налаживаются связи, все хотят побеждать в каждом следующем матче – это тоже очень важный фактор большой команды.

Если ты в таком большом клубе, как ЦСКА, то ты должен находить в себе мотивацию на каждый матч и отдавать себя полностью команде, клубу, болельщикам. И это касается не только игроков. Если по каким-то причинам ты с этим не справляешься, то тебе не место в большом клубе. Все просто – естественный отбор. Слабые уходят, сильные остаются.

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