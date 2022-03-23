Григорий Бабаян: «Чем хорош Языджи при стандартах? Подача идет туда, куда нужно»

Казахстанский тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал о пользе Юсуфа Языджи при розыгрыше стандартов.

– Я уже говорил, что розыгрыш стандартных положений – это работа всего штаба, в том числе аналитиков во главе с Евгением Шевелевым, которые разбирают соперников и предоставляют нам важную информацию. Кстати за стандарты в обороне сейчас отвечает Василий Березуцкий, мы с ним разделили обязанности. Я отвечаю за атаку.

Опять-таки мы с Васей расставляем игроков по позициям, дальше все зависит от игроков. Чем хорош Языджи? Подача идет туда, куда нужно. Игрокам важно правильно двигаться, вовремя освобождаться, создавать друг для друга пространство, и каждый должен быть первым в своей зоне. Пока, слава Богу, многое получается. Но нужно еще прибавлять, потенциал у команды огромный. Стандартные положения – очень важное оружие в современном футболе.

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