Артур Шушеначев получил приз имени Квочкина

Профессиональная футбольная лига Казахстана с прошлого года присвоила призу лучшему нападающему сезона имени легенды казахстанского футбола Сергея Прокопьевича Квочкина .

По итогам сезона 2021 года лучшим нападающим стал игрок «Кайрата» и национальной сборной Казахстана Артур Шушеначев. Именно он и стал первым лауреатом приза Сергея Прокопьевича.

Артур в прошлом сезоне дебютировал в составе главной команды страны, а на клубном уровне стал лучшим бомбардиром КПЛ среди казахстанских игроков. Всего Шушеначев забил 12 мячей в Чемпионате, 5 — в Кубке, один — в Суперкубке, также 4 раза отметился результативными действиями в еврокубках.

Перед стартом нового сезона Шушеначев получил приз имени Квочкина из рук другого прославленного ветерана казахстанского футбола Сеильды Икрамовича Байшакова.

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