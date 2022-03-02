Шушеначев получил награду лучшему нападающему КПЛ-2021

Теги высшая лига Казахстан Кайрат Артур Шушеначев Sports.ru - Казахстан OLIMPBET-Суперкубок Республики Казахстан Спорт Казахстана

Форвард «Кайрата» Артур Шушеначев стал лучшим нападающим КПЛ-2021.

Он получил награду перед началом матча за Суперкубок Казахстана.

В прошлогоднем чемпионате Казахстана по футболу Шушеначев забил 12 голов в 19 матчах.

 
 
 
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Публикация от «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat)

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