Шушеначев получил награду лучшему нападающему КПЛ-2021

Форвард «Кайрата» Артур Шушеначев стал лучшим нападающим КПЛ-2021.

Он получил награду перед началом матча за Суперкубок Казахстана.

В прошлогоднем чемпионате Казахстана по футболу Шушеначев забил 12 голов в 19 матчах.

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