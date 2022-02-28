Адлет Барменкулов – новый президент федерации футбола Казахстана

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Журналист Айдын Кожахмет сообщил об итогах выборов президента КФФ.

Новым главой федерации стал глава совета директоров «Шахтера», член исполкома федерации Адлет Барменкулов.

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