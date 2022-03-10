«Тобол» выпустил мини-ролик о победе в КПЛ-2021

«Тобол» выпустил мини-ролик о победе в чемпионате Казахстана по футболу-2021.

6-минутное видео содержит лучшие моменты с участием костанайского клуба в КПЛ, еврокубках, Суперкубке и Кубке РК прошлого сезона.

Новый глава Федерации футбола Казахстана – Адилет Барменкулов. Мечтает о сборной на ЧМ-2034, а из футбола хочет сделать бизнес

Первый тур КПЛ получился скандальным: «Астана» получит техническое поражение, Гоу не вышел на поле из-за номера на футболке, а в Туркестане 18 минут смотрели VAR

У игрока молодежной сборной Казахстана Мади Жакипбаева жаркое начало года: случайно стал очевидцем январских событий в Алматы, а через месяц оказался в Украине и стал волонтером