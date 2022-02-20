Фаниль Рафиков бросил вызов бойцу Bellator

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков обратился к американской лиге Bellator, бросив вызов американцу Георги Караханяну (31-13-1-1).

«Bellator, на одном из ваших турниров, я готов отправить Караханяна на пенсию, настучав ему по лысине. Вы просто не знаете, какие у нас фанаты и какие батыры! Я слышал 13 мая турнир в Лондоне, мы туда реально попасть можем»

Георги проиграл сегодня решением на турнире Bellator 274 Адаму Пикколотти.

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