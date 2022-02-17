Соперник Асу Алмабаева по Brave снялся с боя

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев (14-2) остался без соперника на мартовский бой в рамках лиги Brave CF.

Россиянин Ризван Абуев (12-3) снялся с поединка из-за травмы. Теперь лига ищет замену.

Бой состоится 11 марта в Бахрейне и станет вторым для Асу в данной организации. Свой же последний бой Алмабаев провел в лиге Naiza, нокаутировав бразильца Кайка Аленкара.

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