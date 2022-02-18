Боец Bellator Авсарагова дала прогноз на бой Агапова – Мороз

Российский боец Bellator Диана Авсарагова высказалась о предстоящем бое между Мариной Мороз и Марией Агаповой, который состоится 6 марта на турнире UFC 272.

«Я планировала быть в углу Маши. Лиана Джоджуа тоже планировала, но не успеет. Мы будем в разных городах, у меня будет весогонка, и я не смогу там находиться. Я очень надеюсь и верю в победу Агаповой. Я знаю, что Маша очень сильный боец, который добивается своих целей. Мне кажется, что она победит», – сказала Авсарагова.

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