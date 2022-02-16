У Разгалиева сменился соперник в бою за титул NAIZA

Серик Разгалиев (7-1) 5 марта проведет бой за титул лиги Naiza в полусреднем весе (до 77 кг).

Сегодня стало известно, что у Серика сменился соперник. Вместо выбывшего из-за травмы Мансура Шахгереева в октагон выйдет бразилец Дуглас де Оливейра (10-5).

Поединок состоится 5 марта в рамках турнира Naiza 37 в Алматы.

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