Шавкат Рахмонов про отношение со стороны Дэйны Уайта: «Он свидетель того, как простой парень из Казахстана составляет конкуренцию сильным бойцам»

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов в интервью президенту лиги Naiza Нурбеку Карабала рассказал про меняющееся отношение со стороны президента UFC Дэйны Уайта:

«Дэйна Уайт сейчас сам становится свидетелем того, как простой парень из Казахстана может составить конкуренцию сильным бойцам. До этого они смотрели на нас свысока, не воспринимали всерьез. Наверное, думали: «ну и приехал парень с рекордом 12-0, и что? Мы сейчас дадим ему сильных (соперников)». Что-то в этом духе. Дали сильных и опытных соперников, которые провели в промоушене по несколько боев, не стали давать дебютантов. Все это говорит о том, что они хотели, возможно, таким образом проверить меня. Теперь, когда выиграл их, люди начали говорить, что якобы мне дали слабых (соперников). Что поделать? В любом случае теперь они смотрят на нас совсем по-другому».

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