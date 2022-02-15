Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля

В среду, 16 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в трех видах спорта.

Ниже представлено расписание выступлений казахстанских спортсменов (время – по Нур-Султану).

08:15, 11:45 Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом. Первая попытка, вторая попытка (финал) – El Arna

Захар Кучин

Захар Кучин 13:15, 15:15 Лыжные гонки. Командный спринт, женщины. Полуфинал, финал – El Arna

Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина

Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина 17:30, 18:15, 19:11 Шорт-трек. Женщины. 1500 метров. Четвертьфинал, полуфинал, финал – Qazsport

Ольга Тихонова

Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине от Казахстана выступают 34 спортсмена. На данный момент среди всех участников соревнований ближе всего к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев – он выступил в финале на дистанции 500 метров, где занял четвертое место. Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.

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