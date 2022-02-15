Олимпиада-2022. Фристайл. Хаширбаев выбыл в квалификации

15 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет квалификация в мужской акробатике. Казахстанец Шерзод Хаширбаев выбыл из борьбы.

Пекин, Китай

Фристайл

Мужчины

Акробатика

Вторая квалификация

1. Александр Окипнюк (Украина) – 125,00

2. Пирмин Вернер (Швейцария) – 123,45

3. Илья Буров (Россия) – 120,36

4. Станислав Никитин (Россия) – 86,88 (прошел в финал с результатом первой квалификации – 119,47)

5. Джастин Шенефельд (США) – 105,88 (118,59 в первой квалификации)

6. Станислав Гладченко (Беларусь) – 107,69 (115,49 в первой квалификации)...

13. Шерзод Хаширбаев (Казахстан) – 69,23

Первая квалификация

1. Ци Гуанпу (Китай) – 127,88

2. Цзя Цзунян (Китай) – 125,67

3. Ное Рот (Швейцария) – 123,08

4. Эрик Логран (США) – 121,24

5. Александр Абраменко (Украина) – 120,36

6. Кристофер Лиллис (США) – 119,91...

15. Шерзод Хаширбаев (Казахстан) – 109,74

ПРИМЕЧАНИЕ: в финал проходят 6 лучших спортсменов первой квалификации. По итогам второй определяются еще 6 участников финала.