Результаты лыжного двоеборья на Олимпиаде-2022: Гробак победил, Ракпаров – 43-й

15 февраля на Олимпиаде-2022 будут разыграны медали в лыжном двоеборье у мужчин.

Пекин, Китай

Двоеборье

Мужчины

10 км

1. Йорген Гробак (Норвегия) – 27.13,3

2. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия) – 0,4

3. Акито Ватабе (Япония) – 0,6

4. Мануэль Файст (Германия) – 3,3

5. Лукас Грайдерер (Австрия) – 11,8

6. Йоханнес Лампартер (Австрия) – 18,0...

43. Чингиз Ракпаров (Казахстан) – 7.35,2

Большой трамплин

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) – 139,8 балла (142,0 м)

2-3. Кристьян Ильвес (Эстония) – 128,7 (140,0) +0.44

2-3. Рета Ямамото (Япония) – 128,7 (140,0) +0.44

4. Мануэль Файст (Германия) – 128,0 (133,0) +0.47

5. Акито Ватабе (Япония) – 126,4 (135,0) +0.54

6. Франц-Йозеф Рерль (Австрия) – 121,9 (135,5) +1.12...

36. Чингиз Ракпаров (Казахстан) – 69,6 (111,5) +4.41...

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