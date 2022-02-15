В Казахстане намерены создать НИИ спорта и спортивных достижений. Об этом сообщил директор дирекции спорта НОК Казахстана Канагатов

Директор дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов высказался о создании научно-исследовательского института спорта и спортивных достижений.

– Я всегда поднимал этот вопрос. У нас нет своего научно-исследовательского института. Данный вопрос о создании научного центра стоит, чтобы спортивная наука работала в помощь нашим тренерам. Мы должны еще лучше развиваться в зимних видах спорта.

У нас есть все природные условия. Другое дело — на местах должны создаваться простейшие сооружения для конькобежного спорта, для тренировок. По шорт-треку Абзал Ажгалиев должен стать примером для детей, юношей. Нам нужно дальше развивать этот вид спорта.

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