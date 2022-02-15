Возобновлено расследование по делу о смерти тяжелоатлета Линдера

Дело о доведении до самоубийства по факту смерти казахстанского штангиста Альберта Линдера возобновлено, сообщила мать погибшего Наталья Линдер.

Ранее расследование было прекращено в ноябре 2021 года за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

При этом дело о клевете старшего тренера Сергея Седова (по поводу интервью о якобы грязном допинговом контроле Альберта в СМИ в сентябре 2021 года) было прекращено 7 февраля 2022 года, добавила Наталья Линдер.

«На суде мне сказали, что дело о клевете закрывают за сроком давности и о том, что с 3 февраля возбудили уголовное дело (о доведении до самоубийства)», — сказала она.

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