Калинюк об обмене из «Ак Барса»: «Немного грустно, что не смог полноценно себя показать в клубе, но жизнь продолжается. Рад сейчас играть за «Шанхай», это интересный проект»

Уайатт Калинюк: немного грустно, что не смог полноценно себя показать в «Ак Барсе».

Защитник «Шанхая » Уайатт Калинюк прокомментировал свое выступление за «Ак Барс ».

Калинюк провел за «Ак Барс» 2 матча в сезоне-2025/26, не набрав очков при полезности «-1». В сентябре клуб обменял игрока.

– Матч с «Ак Барсом» имел для вас особенное значение?

– Не скрою, хотелось себя показать. Я провел в Казани совсем немного времени, но был рад вернуться. Отличная организация, хороший город, арена.

Рад был увидеть бывших партнеров по команде. Немного грустно, что не смог полноценно себя показать в «Ак Барсе», однако жизнь продолжается.

– Вы начали свою карьеру в КХЛ в «Ак Барсе», после чего поиграли в «Салавате Юлаеве», теперь уже второй обмен за несколько месяцев. Это была тяжелая ситуация для вас?

– Непростая. Никогда не ожидаешь такого обмена, к нему нельзя быть готовым. Но это часть хоккея, часть бизнеса. Есть вещи, которые ты не можешь контролировать, и тут ничего личного – клубы думают стратегически, как сделать свою команду сильнее, разгрузить платежку, какие игроки им нужны, какие в данный момент не нужны.

Это не так работает, что кто-то лучше, кто-то хуже – вопрос, кто больше необходим здесь и сейчас. Так или иначе, я рад сейчас играть за «Шанхайских Драконов». Это сильный клуб и интересный проект, – сказал Калинюк.