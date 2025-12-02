Калинюк о полете на частном самолете «Татнефти» на обмен в Уфу: «Стал арабским шейхом на пару часов. В каком-то смысле почувствовал себя по-настоящему богатым человеком»

Калинюк высказался о полете в Уфу на частном самолете «Татнефти».

Защитник «Шанхая » Уайатт Калинюк рассказал, как летел на обмен в «Салават Юлаев» из «Ак Барса » на частном самолете «Татнефти».

Напомним, защитник перешел в клуб из Уфы в середине сентября в рамках сделки по обмену Саши Хмелевски в «Ак Барс». 22 ноября «Салават» обменял Калинюка в «Шанхай».

– Касательно вашего обмена в «Салават Юлаев» была забавная история – «Ак Барс» прислал за Александром Хмелевски самолет, который по пути в Уфу довез вас до нового клуба. Впервые в жизни летели в самолете практически в одиночку?

– Я был не совсем один. Как минимум был пилот, члены экипажа. Представитель клуба.

Но в каком-то смысле почувствовал себя по-настоящему богатым человеком. Можно сказать, стал на пару часов арабским шейхом.

– Удалось пообщаться с Хмелевски? Пожелали друг другу удачи?

– Как шпионы в фильмах при обмене? Нет, мы не увиделись, – сказал Калинюк.