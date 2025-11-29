Бучневич забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 16 игр. Форвард «Сент-Луиса» – 1-я звезда матча с «Оттавой»

Бучневич забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 16 матчей.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 16 матчей.

Россиянин отличился в игре НХЛ с «Оттавой» (4:3) и был признан первой звездой.

Бучневич набрал 11-е (3+8) очко в текущем чемпионате, всего он провел 25 матчей.

Сегодня за 18:09 (2:57 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, полезность – «0».