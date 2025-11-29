Бучневич забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 16 игр. Форвард «Сент-Луиса» – 1-я звезда матча с «Оттавой»
Бучневич забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 16 матчей.
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 3-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 16 матчей.
Россиянин отличился в игре НХЛ с «Оттавой» (4:3) и был признан первой звездой.
Бучневич набрал 11-е (3+8) очко в текущем чемпионате, всего он провел 25 матчей.
Сегодня за 18:09 (2:57 – в большинстве, 1:12 – в меньшинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости