  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Сочи» обменял Артемия Кузнецова в «Ладу» на Полякова. Хоккеисты еще не играли в этом сезоне КХЛ
0

«Сочи» обменял Артемия Кузнецова в «Ладу» на Полякова. Хоккеисты еще не играли в этом сезоне КХЛ

«Сочи» и «Лада» провели обмен хоккеистами.

25-летний нападающий Николай Поляков перешел в состав южной команды, а в обратном направлении последовал 20-летний форвард Артемий Кузнецов.

Поляков не сыграл ни одного матча в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ. Хоккеист провел шесть игр в чемпионате ВХЛ за ЦСК ВВС и сделал одну передачу. В прошлом сезоне игрок выступал за СКА.

Кузнецов также не провел ни одной игры в нынешнем сезоне КХЛ. Он набрал 9 (6+3) баллов в 52 матчах в прошлом сезоне.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
logoНиколай Поляков
logoКХЛ
logoСочи
logoАртемий Кузнецов
logoЛада
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Динамо» обыграло «Амур» и «Адмирал» на выезде на фоне возможного увольнения Кудашова. У команды 3 победы в 7 играх сезона КХЛ
12 минуты назад
КХЛ. «Динамо» Москва обыграло «Амур» в гостях, «Сибирь» сыграет с «Северсталью», «Локомотив» примет «Сочи», «Шанхай» против «Торпедо»
317 минут назад
«Ак Барс» отменил запланированный выходной после 1:6 от «Авангарда» («Бизнес Online»)
347 минут назад
Ансель Галимов: «В «Авангарде» играет больше воспитанников Нижнекамска, чем в самом «Нефтехимике». Столько ребят проявляют себя, но почему-то в родном клубе их нет, да?»
4сегодня, 10:15
«Ак Барс» вряд ли сейчас уволит Гатиятулина. Тренер продолжит работу с командой в выездных матчах с «Барысом», «Металлургом» и «Автомобилистом» (Артур Хайруллин)
10сегодня, 10:05
Гатиятулин закрыл хоккеистов «Ак Барса» на базе перед матчем с «Авангардом». Команда проиграла 1:6 («Бизнес Online»)
26сегодня, 09:01
У тренера «Ак Барса» Макрицкого плохие отношения с защитниками команды. Больше казанцев в КХЛ пропустила только «Лада» («Бизнес Online»)
6сегодня, 08:12
Разин – журналисту, назвавшему Яковлева при вопросе тренера о незаменимом игроке «Металлурга», не попадавшем в состав: «Издеваетесь? Копаете и копаете. Вам, блин, все не нравится!»
12сегодня, 07:35
Шестеркин занял 26-е место в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Панарин – 27-е. Среди других игроков в 3-й десятке – Хедман, Райнхарт, Коннор и Сузуки
2сегодня, 07:20
Тамбиев о том, что в «Адмирале» стал мягче: «Понял, что важно не только требовать, но и помогать. Главное – учить ребят играть в хоккей. Если у них не получается – виноват тренер»
2сегодня, 06:55
Ко всем новостям
Последние новости
Пустозеров о кризисе «Ак Барса»: «Не хочу разбрасываться такими словами. Мы играем за такую команду, результат никого не устраивает»
12 минут назад
Ночная хоккейная лига выразила соболезнования из-за смерти хоккеиста Василия Карташова во время матча: «Шок не только для одноклубников, игроков Ночной лиги Москвы, но всей нашей хоккейной семьи»
27 минут назад
Михайлов о Спронге: «Хотелось бы лучшего, как говорят болельщики. В каждом матче должен доказывать, что он лидер»
1сегодня, 10:30
Гуска, Орлов и Юртайкин – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. 18-летний Федоров из «Металлурга» – лучший новичок
1сегодня, 09:45
Хоккеисты «Ак Барса», тренеры и Валиуллин посетили церемонию прощания с болельщиком Агафоновым. Кресло фаната на «Татнефть-Арене» остается пустым – клуб обернул его шарфом
2сегодня, 09:31Фото
Брылин про 1+1 Грицюка против «Рейнджерс»: «Арсений оставил неплохое впечатление. Почувствовал скорость, силовую борьбу – он ее не стеснялся, чувствовал себя комфортабельно»
1сегодня, 09:16
Тамбиев про иностранных тренеров: «Конкуренция очень высокая. Знаю, как работают североамериканцы, какие они сильные психологи. Есть чему поучиться, но КХЛ – это другой мир»
3сегодня, 08:49
Карпухин об «Ак Барсе»: «Нужно проанализировать проигранные матчи, гаечки в защите подкрутить. Тренерский штаб поможет, надо исправляться перед болельщиками»
сегодня, 08:35
Бардаков травмировал форварда «Юты» Кули, толкнув его на борт. Крауз подрался с нападающим «Колорадо», заступившись за партнера
4сегодня, 08:26Видео
Панин о штрафе Зоркину за потерю фитнес-браслета: «Телефон Дыняка – это одно, браслет – совсем другое. КХЛ нужно четко определиться, что является посторонним предметом»
5сегодня, 07:55