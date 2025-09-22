«Сочи» обменял Артемия Кузнецова в «Ладу» на Полякова. Хоккеисты еще не играли в этом сезоне КХЛ
«Сочи» и «Лада» провели обмен хоккеистами.
25-летний нападающий Николай Поляков перешел в состав южной команды, а в обратном направлении последовал 20-летний форвард Артемий Кузнецов.
Поляков не сыграл ни одного матча в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ. Хоккеист провел шесть игр в чемпионате ВХЛ за ЦСК ВВС и сделал одну передачу. В прошлом сезоне игрок выступал за СКА.
Кузнецов также не провел ни одной игры в нынешнем сезоне КХЛ. Он набрал 9 (6+3) баллов в 52 матчах в прошлом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
