«Сочи» обменял Артемия Кузнецова в «Ладу» на Полякова. Хоккеисты еще не играли в этом сезоне КХЛ

«Сочи» и «Лада» провели обмен хоккеистами.

25-летний нападающий Николай Поляков перешел в состав южной команды, а в обратном направлении последовал 20-летний форвард Артемий Кузнецов .

Поляков не сыграл ни одного матча в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ. Хоккеист провел шесть игр в чемпионате ВХЛ за ЦСК ВВС и сделал одну передачу. В прошлом сезоне игрок выступал за СКА.

Кузнецов также не провел ни одной игры в нынешнем сезоне КХЛ . Он набрал 9 (6+3) баллов в 52 матчах в прошлом сезоне.