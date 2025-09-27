  • Спортс
Козлов про 6 поражений «Салавата» подряд: «Мы не играем плохо, нас не раскатывают. Идет становление молодой команды. Следующий матч с «Сибирью», должны побеждать»

Виктор Козлов высказался о проблемах «Салавата» на старте сезона Fonbet КХЛ.

В субботу уфимский клуб проиграл «Авангарду» (2:5) в домашнем матче. Это 6-е поражение «Салавата» подряд, клуб занимает последнее место на Востоке с 4 очками после 8 игр. 

– Три игрока дебютировали, что хотите видеть от молодых?

– До первого гола «Авангарда» все выглядело хорошо, все были задействованы. Затем пропустили, там уже мне надо было контролировать, чтобы ничего не развалились, рисунок остался. Моментами показывали хорошую игру, но в ключевом втором периоде проиграли у себя в зоне.

– Когда вернутся Кулик и Берлев?

– Антон сыграет следующий матч, по Кулику подумаем и посмотрим.

– Одна победа в восьми матчах, состояние команды не беспокоит?

– Ребята проходят через непростой этап, мы не играем плохо, нас не раскатывают. Все плохие отскоки собираем. Должны заслужить и переломить, чтобы заходило в нашу сторону.

– Когда можно начинать смотреть в таблицу?

– Все смотрю и все понимаю, какой идет процесс. Играют ребята, родившиеся в 2007 и 2008 годах, идет становление, взросление, воспитание команды и молодых хоккеистов. Нам нужно брать очки с теми командами, с которыми должны.

Объективно, «Авангард» смотрелся фаворитом, нам было тяжело. В конце они играли на классе, хотя мы старались. Следующий матч с «Сибирью» – должны побеждать.

– Как получается, что Жаровский 2007 года рождения и самый результативный?

– В парне что‑то есть, но хвалить не буду.

– Что с Цулыгиным?

– Вернулся, ничего серьезного, надеюсь. В воскресенье доктор скажет о самочувствии.

– Очень много травм, в чем причина? В излишней самоотдаче?

– Должа быть высокая самоотдача, так и сможем только выиграть. Жалко, что много травм. В такой ситуации особенно, когда каждый на счету.

– Как восстановление Кузьмина и Яна?

Кузьмин надолго выбыл, но постарается вернуться. Ян получил серьезное повреждение, тяжело сказать сроки, – сказал главный тренер «Салавата» Виктор Козлов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
