Николай Заварухин о поднятии стяга Дацюка под своды «УГМК-Арены»: «Великий игрок, много сделал для хоккея в Екатеринбурге. Мы не имели права проигрывать в этот день»

Николай Заварухин оценил поднятие стяга с именем Павла Дацюка в «УГМК-Арене».

Церемония прошла вчера перед матчем FONBET чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Амуром » (3:1).

«Мои поздравления Павлу Дацюку с такой датой, подняли именной стяг. В этот день мы не имели права проигрывать. Павел – великий игрок, который много сделал для хоккея в Екатеринбурге.

Здорово, что победили. В концовке игра шла до гола и мы забили этот гол. Правильные действия парней повлияли на этот результат. Знали, что «Амур» – неуступчивая команда», – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .

«Автомобилист» поднял стяг с именем Дацюка под своды арены: «Чествуем легенду мирового хоккея, нашего земляка, капитана, чье имя навсегда вписано в историю спорта»