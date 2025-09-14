Капитан «Шанхая» Фу: «Галлан знает, как выжать максимум из своих ребят. Здорово, что Жерар здесь, надеемся провести с ним успешный сезон»

Капитан «Шанхая» Спенсер Фу оценил вклад Жерара Галлана в становление команды.

– Как бы вы оценили старт сезона?

– Все хорошо. Старт для нас был быстрым: короткий сбор, а потом приступили к делу. Думаю, все хорошо адаптируются к требованиям.

– Какие ваши впечатления от работы с Галланом?

– Все просто замечательно. Он великолепный тренер, знает, чего хочет от нас. Галлан каждый вечер составляет отличный план на игру. Стараемся усердно работать и становиться лучше с каждым днем.

– Что отличает его от других тренеров?

– Галлан много где побывал, благодаря чему у него большой опыт, в том числе опыт побед. Он знает, как выполнять работу, как выжать максимум из своих ребят. Здорово, что Жерар здесь. Надеемся провести с ним успешный сезон, – сказал Фу.