Капитан «Шанхая» Фу: «Галлан знает, как выжать максимум из своих ребят. Здорово, что Жерар здесь, надеемся провести с ним успешный сезон»
Капитан «Шанхая» Спенсер Фу оценил вклад Жерара Галлана в становление команды.
– Как бы вы оценили старт сезона?
– Все хорошо. Старт для нас был быстрым: короткий сбор, а потом приступили к делу. Думаю, все хорошо адаптируются к требованиям.
– Какие ваши впечатления от работы с Галланом?
– Все просто замечательно. Он великолепный тренер, знает, чего хочет от нас. Галлан каждый вечер составляет отличный план на игру. Стараемся усердно работать и становиться лучше с каждым днем.
– Что отличает его от других тренеров?
– Галлан много где побывал, благодаря чему у него большой опыт, в том числе опыт побед. Он знает, как выполнять работу, как выжать максимум из своих ребят. Здорово, что Жерар здесь. Надеемся провести с ним успешный сезон, – сказал Фу.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
