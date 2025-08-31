Равиль Якубов о «Салавате»: «Потеряны почти все лидеры, нет глубины в системе. Но Козлов по-прежнему на позитиве, пытается поставить интересный хоккей. Бесценное качество для тренера!»
Равиль Якубов высказался о тренере «Салавата» Викторе Козлове.
– Что на Мемориале Ромазана удивило?
– Победа «Салавата Юлаева» над «Металлургом». У Уфы летом такие потери – но команда преподнесла сенсацию на Мемориале, причем выиграла у «Металлурга» грамотно и уверенно.
Виктор Козлов – мой добрый товарищ, иногда общаемся. Меня удивляет его фирменный оптимизм. Потеряны почти все лидеры, нет глубины в системе, которая в отличие от той же «Магнитки» в этом сезоне даже не была представлена в плей-офф ВХЛ.
Тем не менее Виктор по-прежнему на позитиве, уверен в команде и пытается ей поставить интересный хоккей. Бесценное качество для тренера! – сказал экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
