Кудашов о Подъяпольском: «Набирает форму, форсировать восстановление не будем. Увидим его в начале сентября»
Алексей Кудашов рассказал, как проходит восстановление Владислава Подъяпольского.
Ранее главный тренер «Динамо» сообщил, что голкипер был прооперирован после травмы, полученной перед началом плей‑офф прошлого сезона.
– Когда увидим Подъяпольского?
– Я думаю, в начале сентября. Форсировать пока не будем. Ждем, пока набирает форму. Восстановление Михеева идет нормально. Восстанавливается. Там еще идет восстановление после травмы плеча.
– Какие надежды возлагаете на Мамина?
– Игрок атакующего звена, может приносить результат. Мы поборолись за него, – сообщил главный тренер «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
