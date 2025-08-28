Кудашов о Подъяпольском: «Набирает форму, форсировать восстановление не будем. Увидим его в начале сентября»

Алексей Кудашов рассказал, как проходит восстановление Владислава Подъяпольского.

Ранее главный тренер «Динамо» сообщил, что голкипер был прооперирован после травмы, полученной перед началом плей‑офф прошлого сезона.

– Когда увидим Подъяпольского?

– Я думаю, в начале сентября. Форсировать пока не будем. Ждем, пока набирает форму. Восстановление Михеева идет нормально. Восстанавливается. Там еще идет восстановление после травмы плеча.

– Какие надежды возлагаете на Мамина?

– Игрок атакующего звена, может приносить результат. Мы поборолись за него, – сообщил главный тренер «Динамо ».