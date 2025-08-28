Новичок «Авангарда» Чеккони о КХЛ: «Первый месяц прошел невероятно, я и моя семья приятно взволнованы. Барак рассказывал мне много положительного»
Американский защитник перешел в омский клуб в июле, подписав контракт на год. В прошлом сезоне он выступал в АХЛ.
– На самом деле, я не так много знаю о КХЛ. Знаю нескольких ребят из этой лиги. Например, Дерека Барака, который в этом сезоне перебрался в Магнитогорск. Он мне рассказывал о КХЛ много положительного. Первый месяц здесь прошел невероятно. Я и моя семья приятно взволнованы.
– Вы играли за «Техас» вместе с Антоном Худобиным. Может, у него спрашивали совет о переезде в Россию?
– Да, мы с ним играли вместе, но это был короткий период времени. Он классный парень. Но я с ним не общался про КХЛ. Летом я узнал, что он завершил карьеру. Наверное, он сейчас наслаждается свободным временем. Надо будет ему написать, – сказал защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони.