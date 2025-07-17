Вратарь «Торонто» Ахтямов о бане России: «Мы бессильны. Будем играть – хорошо, не будем – ничего страшного. Все во благо страны. Не разбираюсь в политике, просто хочу увидеть Путина вживую»
В прошлом сезоне 23-летний голкипер выступал в АХЛ. На его счету 26 матчей, 90,1% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,81.
Он также был третьим вратарем «Мэйпл Лифс» в минувшем Кубке Стэнли.
– Есть ли человек, с которым ты бы хотел лично встретиться? Путин, например?
– Таких людей много. Я в политике не разбираюсь, поэтому я бы просто хотел увидеть Владимира Владимировича вживую, пожать руку. Получить от него медаль за победу сборной России? Да, было бы очень приятно.
– Для этого необходимо вернуться на международную арену. В целом, отстранение России от главных соревнований бьет по молодому поколению? Хотя ты успел зацепить МЧМ.
– Это, конечно, неприятно, но мы бессильны в этой ситуации. Если будем играть на международной арене, то хорошо, если не будем – ничего страшного. Все во благо страны, – сказал Артур Ахтямов.
Ахтямов о жизни в Северной Америке: «Ни разу не сталкивался с негативом, американцы проще относятся к жизни. Продукты нормальные, но российская еда привычнее»