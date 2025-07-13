Зуб про отстранение России: «Это точно не радует. Жалко, что игроки 1995-1997 годов рождения в свой лучший возраст пропускают турниры»

Артем Зуб огорчен отстранением России от Олимпиады.

– Как вы воспринимаете отстранение сборной России от международных турниров? Национальная команда не поедет на Олимпиаду…

– Это точно не радует. Когда я был маленьким, то мечтал играть за сборную России. Конечно, очень жалко, что мы, игроки 1995-1997 годов рождения, в свой лучший возраст пропускаем эти турниры. Но что, то есть, – заявил защитник «Оттавы».