Зуб про отстранение России: «Это точно не радует. Жалко, что игроки 1995-1997 годов рождения в свой лучший возраст пропускают турниры»
Артем Зуб огорчен отстранением России от Олимпиады.
– Как вы воспринимаете отстранение сборной России от международных турниров? Национальная команда не поедет на Олимпиаду…
– Это точно не радует. Когда я был маленьким, то мечтал играть за сборную России. Конечно, очень жалко, что мы, игроки 1995-1997 годов рождения, в свой лучший возраст пропускаем эти турниры. Но что, то есть, – заявил защитник «Оттавы».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости