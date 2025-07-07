Коньков о переезде «Куньлуня»: «Классная идея, для Питера маловато одной команды в КХЛ. Решение целесообразно – в Мытищах была очень низкая аудитория»
Сергей Коньков оценил переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.
Ранее стало известно, что китайский клуб проведет ближайший сезон на «СКА-Арене».
«Сложно сказать, но для Питера одной команды в КХЛ маловато.
Решение о переезде экспериментально, но целесообразно. В Мытищах была очень низкая аудитория, в то время как интерес к хоккею в Питере выше. Тем более, у них будет современный стадион.
Это классная идея. Конечно, к экономической стороне большие вопросы, но, возможно, «драконы» нашли точки соприкосновения», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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