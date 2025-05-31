«Авангард» предлагал 100 млн рублей за Хоружева. «Нефтехимик» отказался продавать 21-летнего форварда («Советский спорт»)

«Нефтехимик» отказался продать Никиту Хоружева в «Авангард» за 100 млн рублей.

Об этом сообщает «Советский спорт ». Клуб из Нижнекамска не планирует отпускать 21-летнего форварда, руководство делает на него долгосрочную ставку.

В минувшем сезоне Хоружев провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) очка при полезности «плюс 9», став вторым бомбардиром «Нефтехимика ».