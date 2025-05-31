«Филадельфия» продлила контракт с Фоерстером на 2 года, кэпхит – 3,75 млн долларов. У форварда 25+18 в 81 игре в сезоне

«Филадельфия» продлила контракт с форвардом Тайсоном Фоерстером на 2 года.

Средняя годовая зарплата игрока по новому соглашению составит 3,75 миллиона долларов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний Фоерстер провел 81 матч за «Флайерс» и набрал 43 (25+18) очка.

Это был второй полноценный сезон канадца в лиге. После завершения регулярки он выступил за сборную Канады на ЧМ-2025, набрав 3 (2+1) балла в 7 играх на турнире.