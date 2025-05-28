«Куньлунь» будет играть на площадке канадского размера в Мытищах

«Куньлунь» объявил о переходе на площадку канадского размера.

«Арену Мытищи» ждут изменения – будет модернизирована хоккейная коробка основного поля ледовой арены, благодаря чему «Куньлунь» сможет принимать соперников в Мытищах на ледовой площадке канадского размера (60х26 м).

Ранее в Мытищах использовалась площадка «переходного» размера (60x28). Большинство команд КХЛ уже играют на узкой площадке канадского размера – таким образом, хоккеистам нашего клуба не придется еженедельно адаптироваться к меняющимся условиям, что позволит стандартизировать и тренировочный процесс», – говорится в сообщении китайского клуба.

В минувшем сезоне КХЛ «Куньлунь» не смог выйти в плей-офф, заняв на Западе 9-е место в регулярном чемпионате.