Болельщики «Каролины» скандировали «Бросайте по воротам!» во 2-м периоде матча с «Флоридой». У команды было 7 бросков за 40 минут игры
Болельщики «Каролины» просили команду больше бросать по воротам.
«Харрикейнс» уступили «Флориде» (0:5, 0-2) во втором матче серии финала Восточной конференции.
В конце второго периода фанаты «ураганов» начали скандировать: «Бросайте по воротам!».
В первых двух периодах команда тренера Рода Бринд′Амора нанесла лишь семь бросков по воротам. Общий счет по броскам в матче – 21:17 в пользу «Пантерс».
При этом в регулярном чемпионате «Каролина» стала второй по среднему количеству бросков по воротам (31,7).
Свечников снова бьет «Флориду». И сильно подставляет «Каролину»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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