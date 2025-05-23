Болельщики «Каролины» скандировали «Бросайте по воротам!» во 2-м периоде матча с «Флоридой». У команды было 7 бросков за 40 минут игры

Болельщики «Каролины» просили команду больше бросать по воротам.

«Харрикейнс» уступили «Флориде» (0:5, 0-2) во втором матче серии финала Восточной конференции.

В конце второго периода фанаты «ураганов» начали скандировать: «Бросайте по воротам!».

В первых двух периодах команда тренера Рода Бринд′Амора нанесла лишь семь бросков по воротам. Общий счет по броскам в матче – 21:17 в пользу «Пантерс».

При этом в регулярном чемпионате «Каролина » стала второй по среднему количеству бросков по воротам (31,7).

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