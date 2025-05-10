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Ротенберг о возвращении России: «Канада, США – будем готовы обыграть любую сборную, неважно, в каком составе. Изучаем, как играет Канада – у нас есть доступ к их упражнениям»

Роман Ротенберг заявил, что Россия готова побеждать Канаду и США.

Ранее «Россия 25» провела пять матчей в рамках майского турне: один раз обыграла Казахстан и потерпела три поражения от Беларуси при одной победе.

«Постоянно находимся в диалоге со всеми в Северной Америке. Изучаем, как играет сборная Канады. Все это видим, у нас есть доступ к их упражнениям. Понимаем, какая тактика там используется. Исходя из всех данных, развиваем своих ребят.

Абсолютно точно, мы будем готовы, когда нас вернут. Здесь надо просто поблагодарить всех спонсоров. Всех, кто помогает нам сейчас. Клубы в первую очередь, поддерживающие институты сборных команд. И мы видим по настроению игроков, насколько у них горят глаза, как те рады быть здесь, и как гордятся тем, что играют за сборную России.

Мы идем шаг за шагом. Дальше же, понимаем, что когда мы вернемся, будем готовы обыграть любую сборную. Неважно, Канада, США, в каком они составе. Нам безразлично», – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

Ротенберг о мечте: «Вернуть олимпийское золото сборной России и выстроить такую систему подготовки, чтобы мы были номер один в мире по всем показателям»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoРоман Ротенберг
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСоветский спорт
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСКА
logoСборная США по хоккею
logoКХЛ
сборная России U25
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