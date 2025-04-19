Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу сезонов с 0,6+ гола за игру – 13. Он обошел Лемье

Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по числу сезонов с 0,6+ гола за игру .

Капитан «Вашингтона » завершил регулярный чемпионат-2024/25 с 44 шайбами в 65 играх (средняя результативность – 0,68 гола за игру).

Сезон с показателем 0,6 или более гола за игру стал для 39-летнего россиянина уже 13-м за карьеру (из 20 всего).

Лучший снайпер в истории НХЛ стал единоличным рекордсменом лиги по числу таких сезонов, обогнав Марио Лемье (12, в том числе неполные сезоны с 26 и 22 играми).

Отметим, что у Уэйна Гретцки было 10 таких сезонов, как и у Майка Босси (10 из 10 за карьеру).

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