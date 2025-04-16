Бабаев о Демидове: «Если Ротенберг поставил его в состав СКА, наверное, он чего-то стоит, да? Не забываем – играл с Кузнецовым. Ваня говорил руководителям «Монреаля» о роли Жени»
Нападающий «Монреаля» забил гол и сделал передачу в дебютном матче в НХЛ против «Чикаго» (3:4 Б).
– Иван Демидов – это потенциал суперзвезды?
– Не забываем, что он играл с Кузнецовым. И он сам признает, что очень много ему помог в этот сезон Кузнецов. И он пытался сделать все, чтобы играть с ним в одном звене.
Кузнецов его к себе подтягивает, многое объяснял. И Ваня говорил руководителям «Монреаля», какую роль Женя сыграл в этом году.
Мы видим, что в СКА все равно большая конкуренция, и он эту конкуренцию преодолел. Если Роман Борисович (Ротенберг – Спортс’‘) его поставил в состав, ну, наверное, он чего-то стоит, да?
Потенциал у него большой. Вопрос, если он его не разбазарит. Но парень вроде целостный, думаю, что у него будущее большое.
По потенциалу это один из сильнейших молодых игроков, которые сейчас вообще в этой лиге есть. Но по первой игре нельзя судить, потому что понятно, его гнала публика, он побежал.
Потом будет тяжело. Перелет, адаптация, часовой пояс: все другое. Поэтому и второй, и третий период ему было тяжелее. Но я думаю, что потенциал у него очень большой.
Пока трудно говорить, что он превратился в суперзвезду, но потенциал есть», – сказал агент Шуми Бабаев, который представляет интересы Евгения Кузнецова.
Демидов с ноги ворвался в НХЛ: 1+1 к 15-й минуте! Им восхищалась вся арена
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