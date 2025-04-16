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  • Бабаев о Демидове: «Если Ротенберг поставил его в состав СКА, наверное, он чего-то стоит, да? Не забываем – играл с Кузнецовым. Ваня говорил руководителям «Монреаля» о роли Жени»
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Бабаев о Демидове: «Если Ротенберг поставил его в состав СКА, наверное, он чего-то стоит, да? Не забываем – играл с Кузнецовым. Ваня говорил руководителям «Монреаля» о роли Жени»

Шуми Бабаев высказался о потенциале Ивана Демидова.

Нападающий «Монреаля» забил гол и сделал передачу в дебютном матче в НХЛ против «Чикаго» (3:4 Б).

Иван Демидов – это потенциал суперзвезды?

– Не забываем, что он играл с Кузнецовым. И он сам признает, что очень много ему помог в этот сезон Кузнецов. И он пытался сделать все, чтобы играть с ним в одном звене.

Кузнецов его к себе подтягивает, многое объяснял. И Ваня говорил руководителям «Монреаля», какую роль Женя сыграл в этом году.

Мы видим, что в СКА все равно большая конкуренция, и он эту конкуренцию преодолел. Если Роман Борисович (Ротенберг – Спортс’‘) его поставил в состав, ну, наверное, он чего-то стоит, да?

Потенциал у него большой. Вопрос, если он его не разбазарит. Но парень вроде целостный, думаю, что у него будущее большое.

По потенциалу это один из сильнейших молодых игроков, которые сейчас вообще в этой лиге есть. Но по первой игре нельзя судить, потому что понятно, его гнала публика, он побежал.

Потом будет тяжело. Перелет, адаптация, часовой пояс: все другое. Поэтому и второй, и третий период ему было тяжелее. Но я думаю, что потенциал у него очень большой.

Пока трудно говорить, что он превратился в суперзвезду, но потенциал есть», – сказал агент Шуми Бабаев, который представляет интересы Евгения Кузнецова.

Демидов с ноги ворвался в НХЛ: 1+1 к 15-й минуте! Им восхищалась вся арена

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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