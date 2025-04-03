39-летний Овечкин забросил 39-ю шайбу в сезоне НХЛ. Капитан «Вашингтона» делит 3-е место с Томпсоном в гонке снайперов

Александр Овечкин забил 39-й гол в сезоне НХЛ.

39-летний капитан «Вашингтона » забросил 892-ю шайбу в НХЛ в ворота «Каролины» (1:4, второй перерыв) в матче регулярного чемпионата.

За 35 секунд до завершения второго периода Александр Овечкин забил гол щелчком из левого круга вбрасывания при игре в большинстве.

Это 39-й гол россиянина в нынешнем сезоне.

Овечкин делит третье место в гонке снайперов с форвардом «Баффало » Тэйджом Томпсоном. Больше забили двое – Вильям Нюландер из «Торонто » (42) и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (52).

Александр набрал 66 (39+27) баллов в 59 матчах текущего чемпионата.