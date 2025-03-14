Хуснутдинов – 1-й форвард из России с 2007 года с голом за «Бостон». В истории клуба – 7-й, догнал Жамнова и Назарова по общему числу

Марат Хуснутдинов – 1-й форвард из России за 18 лет с голом за «Бостон».

Нападающий «Брюинс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:6).

В предыдущих раз гол российского форварда за «Бостон » состоялся 23 февраля 2007 года, когда Станислав Чистов забил «Тампе».

Всего за «мишек» в рамках регулярок забивали 7 российских нападающих – Сергей Самсонов (164 шайбы в 514 играх), Дмитрий Квартальнов (42 в 112), Андрей Коваленко (16 в 76), Чистов (5 в 60), Хуснутдинов (1 в 3), Алексей Жамнов (1 в 24) и Андрей Назаров (1 в 110).

Ни одной шайбы не забросили Сергей Зиновьев (в 10 играх), Георгий Меркулов (в 10, сейчас играет в системе клуба) и Александр Хохлачев (в 9).

Добавим, что голами в регулярках за «Брюинс» также отличались 5 российских защитников. Это Дмитрий Орлов (4 в 23), Никита Задоров (4 в 67, сейчас выступает за команду), Алексей Касатонов (3 в 63), Сергей Гончар (4 в 15) и Евгений Шалдыбин (1 в 3).

Хуснутдинов забросил 1-ю шайбу за «Бостон». У него 3+5 в 60 играх в сезоне