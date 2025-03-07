Слепышев о восстановлении: «Прописали БАДы, сдаю анализы каждый месяц, слежу за питанием – у меня выстроена система. Надеюсь, изменения принесут пользу»

Антон Слепышев рассказал о восстановлении после пропуска половины сезона.

30-летний форвард в октябре 2024 года приостановил действие контракта с «Динамо ». Он вернулся только в середине января 2025-го. Точный диагноз игрока не назывался.

– И питание, и подготовка к матчам, и реабилитация – полностью все пересмотрел то, что я делаю. Стал анализировать, почему у меня каждый сезон травмы, пропуски. Надеюсь, изменения в моей жизни принесут пользу, и больше это не повторится.

– Что поменяли, внедрили?

– Да вообще просто слежу теперь за своим здоровьем. Каждый месяц сдаю анализы, смотрю чего не хватает, почему восстановление идет таким-то путем. Слежу за питанием, врачи прописали определенные БАДы. У меня выстроена система, ее придерживаюсь.

– Исключили фастфуд и алкоголь?

– С этим у меня никогда не было проблем. Никогда этого и не было. Еда очень сильно влияет на восстановление. Всегда старался относиться к питанию внимательно, но оказалось, что нужно еще более внимательно.

Сейчас исключил молочные продукты, акцент был на потреблении белковых продуктов, – сказал нападающий «Динамо» Антон Слепышев .

Слепышев о здоровье: «Я не выдерживал тренировки, состояние ухудшалось. Что-то накопилось в организме, стресс дал такую реакцию. Славу богу, нашли корень проблем»