Скворцов прокомментирует матч «Автомобилист» – «Ак Барс»: «Волнуюсь. Здорово вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку, извините, что напугал»
Скворцов в среду, 26 февраля, прокомментирует матч Фонбет Чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Ак Барс». Это будет первый репортаж комментатора «Матч ТВ» после инцидента с избиением в Новосибирске.
– Роман, какие у вас эмоции от возвращения в эфир?
– Мне важно сейчас оставить все позади. Вернуться к тому, что я знаю и умею.
– В каком вы сейчас тонусе? За вас все переживали, но вы без паузы сразу окунулись в работу.
– Хоккей смотрю. Я в курсе, что происходит. Что получится на выходе – не имею ни малейшего понятия. Волнуюсь.
– К какой нагрузке в эфире вы готовы? Будет ли все как обычно?
– Понятно, что ездить на мне сейчас не будут. Дадут возможность втянуться и долечиться.
– Но вы с радостью сейчас возвращаетесь в хоккей?
– Было бы трудно вернуться в футбол. Здорово вернуться к работе, плюс один к нормальности.
– Как много людей вас поддержало и насколько вам помогла эта энергия?
– Знаете, я не пытался считать. По ощущениям – очень много, это только знакомых. И еще много незнакомых людей.
Всем огромное спасибо за поддержку, извините, что напугал. Надеюсь вернуться в эфир так, что уже через месяц все забудут о том, что что‑то было, – сказал комментатор Роман Скворцов.
Скворцов не выдвигает обвинений ударившему его мужчине и хочет закончить конфликт. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде (ТАСС)
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