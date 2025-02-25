Роман Скворцов рассказал, что волнуется перед возвращением к работе.

Скворцов в среду, 26 февраля, прокомментирует матч Фонбет Чемпионата КХЛ «Автомобилист » – «Ак Барс». Это будет первый репортаж комментатора «Матч ТВ» после инцидента с избиением в Новосибирске.

– Роман, какие у вас эмоции от возвращения в эфир?

– Мне важно сейчас оставить все позади. Вернуться к тому, что я знаю и умею.

– В каком вы сейчас тонусе? За вас все переживали, но вы без паузы сразу окунулись в работу.

– ⁠Хоккей смотрю. Я в курсе, что происходит. Что получится на выходе – не имею ни малейшего понятия. Волнуюсь.

– К какой нагрузке в эфире вы готовы? Будет ли все как обычно?

– Понятно, что ездить на мне сейчас не будут. Дадут возможность втянуться и долечиться.

– Но вы с радостью сейчас возвращаетесь в хоккей?

– Было бы трудно вернуться в футбол. Здорово вернуться к работе, плюс один к нормальности.

– Как много людей вас поддержало и насколько вам помогла эта энергия?

– Знаете, я не пытался считать. По ощущениям – очень много, это только знакомых. И еще много незнакомых людей.

Всем огромное спасибо за поддержку, извините, что напугал. Надеюсь вернуться в эфир так, что уже через месяц все забудут о том, что что‑то было, – сказал комментатор Роман Скворцов .

Скворцов не выдвигает обвинений ударившему его мужчине и хочет закончить конфликт. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде (ТАСС)