Евсеев может пропустить остаток сезона. У защитника «Ак Барса» защемление нерва на руке (Metaratings)

Никита Евсеев выбыл на длительный срок из-за защемления нерва на руке.

Об этом сообщает Metaratings. 20-летний защитник может пропустить остаток сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Последний раз Евсеев выходил на лед в матче против «Автомобилиста» (4:1) 6 февраля. В текущем сезоне на его счету гол и ассист в 38 матчах при полезности «+2».