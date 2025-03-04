Евсеев может пропустить остаток сезона. У защитника «Ак Барса» защемление нерва на руке (Metaratings)
Никита Евсеев выбыл на длительный срок из-за защемления нерва на руке.
Об этом сообщает Metaratings. 20-летний защитник может пропустить остаток сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Последний раз Евсеев выходил на лед в матче против «Автомобилиста» (4:1) 6 февраля. В текущем сезоне на его счету гол и ассист в 38 матчах при полезности «+2».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости