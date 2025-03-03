Василевский – первая звезда недели в НХЛ. Вратарь «Тампы» выиграл все 3 матча и оформил шатаут

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан вратарь «Тампы » Андрей Василевский . 30-летний голкипер одержал 3 победы в 3 играх, пропустил две шайбы и один раз отыграл на ноль. Россиянин отражал в среднем 97,3% бросков при коэффициенте надежности 0,67.

Второй звездой недели стал форвард «Далласа » Роопе Хинтц, набравший 9 (2+7) очков в трех матчах.

Третьей звездой назван нападающий «Монреаля » Ник Сузуки , в активе которого 7 (3+4) баллов в трех играх.

Василевский – 1-я звезда игры с «Вашингтоном». Он выиграл 8-й матч подряд, отбив 20 бросков из 21