Василевский – первая звезда недели в НХЛ. Вратарь «Тампы» выиграл все 3 матча и оформил шатаут
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Первой звездой признан вратарь «Тампы» Андрей Василевский. 30-летний голкипер одержал 3 победы в 3 играх, пропустил две шайбы и один раз отыграл на ноль. Россиянин отражал в среднем 97,3% бросков при коэффициенте надежности 0,67.
Второй звездой недели стал форвард «Далласа» Роопе Хинтц, набравший 9 (2+7) очков в трех матчах.
Третьей звездой назван нападающий «Монреаля» Ник Сузуки, в активе которого 7 (3+4) баллов в трех играх.
Василевский – 1-я звезда игры с «Вашингтоном». Он выиграл 8-й матч подряд, отбив 20 бросков из 21
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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