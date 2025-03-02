Василевский – 1-я звезда игры с «Вашингтоном». Он выиграл 8-й матч подряд, отбив 20 бросков из 21

Андрей Василевский выиграл 8-й матч НХЛ подряд.

Вратарь «Тампы » отбил 20 бросков из 21 в игре с «Вашингтоном » (1:3).

Россиянин был признан 1-й звездой матча. 2-й звездой стал нападающий Гейдж Гонсалвеш, 3-й – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

В 47 матчах сезона в активе Андрея Василевского 29 побед при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,18.