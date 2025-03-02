Василевский – 1-я звезда игры с «Вашингтоном». Он выиграл 8-й матч подряд, отбив 20 бросков из 21
Андрей Василевский выиграл 8-й матч НХЛ подряд.
Вратарь «Тампы» отбил 20 бросков из 21 в игре с «Вашингтоном» (1:3).
Россиянин был признан 1-й звездой матча. 2-й звездой стал нападающий Гейдж Гонсалвеш, 3-й – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
В 47 матчах сезона в активе Андрея Василевского 29 побед при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,18.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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