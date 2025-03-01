Многие клубы НХЛ интересуются Петеркой. «Баффало» сопротивляется обмену, форвард может стать ОСА после этого сезона

Джон-Джейсон Петерка интересен клубам НХЛ.

Действующее соглашение 23-летнего нападающего с зарплатой 855 тысяч долларов рассчитано до конца сезона. После этого немец может стать ограниченно свободным агентом.

По информации журналиста Фрэнка Серавалли, в «Баффало » поступает много звонков относительно форварда, но клуб сопротивляется возможному обмену.

В этом сезоне Джон-Джейсон Петерка набрал 44 (17+24) очка при полезности «минус 1» в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ .