Многие клубы НХЛ интересуются Петеркой. «Баффало» сопротивляется обмену, форвард может стать ОСА после этого сезона
Джон-Джейсон Петерка интересен клубам НХЛ.
Действующее соглашение 23-летнего нападающего с зарплатой 855 тысяч долларов рассчитано до конца сезона. После этого немец может стать ограниченно свободным агентом.
По информации журналиста Фрэнка Серавалли, в «Баффало» поступает много звонков относительно форварда, но клуб сопротивляется возможному обмену.
В этом сезоне Джон-Джейсон Петерка набрал 44 (17+24) очка при полезности «минус 1» в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
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